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fcinter1908 calciomercato mercato inter Quale futuro per Topalovic? “Un club si è mosso e ha chiesto all’Inter…”
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Quale futuro per Topalovic? “Un club si è mosso e ha chiesto all’Inter…”
Luka Topalovic, classe 2006, potrebbe lasciare l'Inter in prestito durante questa finestra di mercato. A confermarlo è La Gazzetta dello Sport
Luka Topalovic, classe 2006, potrebbe lasciare l'Inter in prestito durante questa finestra di mercato. A confermarlo è La Gazzetta dello Sport:
"L'assist da urlo per l'ultimo centro stagionale dell'Inter (quello di Diouf a Bologna) ha acceso diversi fari attorno al suo nome", si legge sul portale online della Rosea.
"Quelli più illuminati portano a Catanzaro, club che ha già chiesto in prestito all'Inter la stellina slovena". Da vedere se l'Inter e il giocatore accetteranno questa opzione o vorranno aspettare ancora in attesa di trovare una soluzione più soddisfacente.
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