FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Quale futuro per Topalovic? “Un club si è mosso e ha chiesto all’Inter…”

calciomercato

Quale futuro per Topalovic? “Un club si è mosso e ha chiesto all’Inter…”

Quale futuro per Topalovic? “Un club si è mosso e ha chiesto all’Inter…” - immagine 1
Luka Topalovic, classe 2006, potrebbe lasciare l'Inter in prestito durante questa finestra di mercato. A confermarlo è La Gazzetta dello Sport
Matteo Pifferi Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Luka Topalovic, classe 2006, potrebbe lasciare l'Inter in prestito durante questa finestra di mercato. A confermarlo è La Gazzetta dello Sport:

Quale futuro per Topalovic? “Un club si è mosso e ha chiesto all’Inter…”- immagine 2
Getty

"L'assist da urlo per l'ultimo centro stagionale dell'Inter (quello di Diouf a Bologna) ha acceso diversi fari attorno al suo nome", si legge sul portale online della Rosea.

Quale futuro per Topalovic? “Un club si è mosso e ha chiesto all’Inter…”- immagine 3
Getty

"Quelli più illuminati portano a Catanzaro, club che ha già chiesto in prestito all'Inter la stellina slovena". Da vedere se l'Inter e il giocatore accetteranno questa opzione o vorranno aspettare ancora in attesa di trovare una soluzione più soddisfacente.

Leggi anche
Mercato, Romano: “Inter, non finisce qui: nel giro di giorni chiuderà anche per…”
Inter, preso Khalaili. Sky: “Ecco la nuova priorità sul mercato. E c’è già il...

© RIPRODUZIONE RISERVATA