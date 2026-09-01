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In queste ore Pio Esposito firmerà il rinnovo di contratto con l'Inter e si legherà con ancora maggiore forza ai colori nerazzurri per il futuro. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il giovane attaccante prolungherà fino al 2032, contrariamente alla scadenza nota fino a poco fa, che indicava il 2031.

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Un anno in più, dunque, per Esposito, partito titolare in entrambe le partite dell'Inter in campionato contro Monza e Cagliari, in cui non ha trovato il gol ma in cui ha comunque ben figurato.

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E titolare, secondo Sky, potrebbe partite anche sabato contro il Napoli, complice anche la condizione ancora non ottimale di Marcus Thuram. Il francese, comunque sulla via del recupero, potrebbe invece rientrare contro il Real Madrid in Champions League.