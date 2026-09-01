L'Inter cede Issiaka Kamate all'Atletico Madrid: il francese classe 2004 giocherà nella squadra B. Ecco quanto incassa l'Inter

Matteo Pifferi
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VIDEO FCINTER1908 / Inter, allenamento in Germania: in gol anche Kamate su assist di Mkhitaryan

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Issiaka Kamate all'Atletico Madrid è un'operazione conclusa. A confermarlo è Gianluca Di Marzio che riporta anche le cifre dell'affare.

Kamate
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Kamate, classe 2004, nel corso dell'estate è stato vicino anche all'Espanyol oltre al Palermo che ha fatto di tutto per averlo, ma ora giocherà all'Atletico Madrid B, in seconda serie spagnola.

Di Marzio riporta le cifre dell'intesa tra Inter e Atletico: i nerazzurri riceveranno 1,7 mln e manterranno il 30% sulla rivendita. In più, l'Inter avrà una possibile recompra a 8 mln.

FC Internazionale U23 v LR Vicenza - Serie C

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Kamate lo scorso anno, oltre ad essere un punto fermo dell'Under 23 di Vecchi, ha giocato in Prima squadra in Coppa Italia agli ordini di Chivu con tanto di assist contro il Torino.

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