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Brutta notizia per il Napoli e per Massiliamo Allegri che perde per le prossime partite Scott McTominay. Il centrocampista dovrà essere sottoposto a intervento e salterà il big match contro l'Inter, oltre alle sfide con Bologna e Fiorentina. Questo il comunicato del Napoli:

McTominay

"In seguito all'insorgenza di una lieve aritmia benigna, Scott McTominay sarà sottoposto nei prossimi giorni a un intervento di correzione mediante ablazione (PFA). Il calciatore tornerà disponibile dopo la pausa per le nazionali". Dovrebbe rientrare col Frosinone l'11 ottobre.