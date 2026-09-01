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Sabato alle 18 a San Siro ci sarà lo scontro diretto tra Inter e Napoli che darà sicuramente più indicazioni in ottica lotta al vertice. Il Napoli, infatti, è reduce dal KO al Maradona contro il Como e si trova a -3 dall'Inter, a punteggio pieno dopo due partite assieme a Milan, Juventus, Roma, Lazio e Atalanta.

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Intervenuto ai microfoni di Calcionapoli24, Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha parlato proprio di Inter e Napoli, compreso dei due allenatori:

"Inter e Napoli negli ultimi anni stanno dando spettacolo per la lotta al vertice. Chivu ha doti superiori perché già quando giocava era molto intelligente, col Parma ha fatto bene e con l'Inter si è confermato. E' uno che sa tenere il gruppo e si fa volere bene. Allegri ha un'esperienza fenomenale, è sempre partito così e così, parte calmo e poi riesce a mettersi in riga. E' uno che sa come muoversi in Italia.

De Bruyne è un piacere vederlo per come tocca la palla, capisci che ha classe. Si adatterà a ritmo e tattica italiana, è un giocatore che si vede che ha le basi per fare cose spettacolari. Italia? Auguro a Mancini e tutti noi che la Nazionale possa tornare a competere. Mancini ha una tale passione che questo può ripagare"