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Yann Bisseck rinnova con l'Inter. Il club nerazzurro continua a lavorare su più fronti e blinda il difensore tedesco classe 2000 con un nuovo contratto quinquennale. Nelle scorse ore è arrivato il comunicato ufficiale con cui la società ha annunciato il prolungamento fino al 2031.

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Come dicevamo, Bisseck ma non solo. La società di viale della Liberazione lavora su più fronti tra rinnovi e nuovi acquisti. Sky Sport fa il punto della situazione:

"Non solo il rinnovo di Bisseck, che è ufficiale: guadagnerà circa 3 milioni di euro netti a stagione. Per il rinnovo di Pio Esposito ci sono stati passi in avanti: guadagnerà una cifra simile a quella di Bisseck. Il primo incontro c’era stato a giugno, dopo il campionato. Nelle ultime ore ci sono stati passi in avanti. Domani arriva Stones domani per visite e firma. Contratto di due anni da 4 milioni a stagione.

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Poi l’Inter capirà se approfondire la situazione Romero: il Tottenham chiede 40 milioni e lui guadagna 6 più bonus. In base alle uscite e alla permanenza di Pavard, l’Inter deciderà se affondare il colpo per Romero o valutare altri profili".