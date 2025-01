Col passare delle ore si scalda sempre più l'asse di mercato Milano-Roma. Non c'è solo il nome di Frattesi sul tavolo delle trattative

Col passare delle ore si scalda sempre più l'asse di mercato Milano-Roma. In questi giorni, infatti, si è parlato del forte interesse dei giallorossi nei confronti di Davide Frattesi, centrocampista cresciuto nelle giovanili romaniste, insoddisfatto per il minutaggio concessogli in questa prima parte di stagione da Simone Inzaghi all'Inter e allettato dall'idea di tornare nella Capitale.