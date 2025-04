"Non stanno bene, non stanno al 100%. Santiago soffre per una botta presa in Nazionale e non è al massimo della condizione. Odgaard l'abbiamo gestito fino a due giorni prima della partita, ho cercato di non forzare, abbiamo bisogno di tutti e perdere qualcuno mi darebbe fastidio. E' successo con Ferguson e Skorupski. Chi ha giocato ha le carte in regola per farlo, Dallinga ha faticato ma è difficile per tutti contro la difesa dell'Atalanta, deve fare qualcosa in più ma sta facendo bene. Orsolini? Non gli ho detto niente, si vede subito quando non è decisivo, concreto e non riesce a fare la differenza. E' giusto anche provare altre soluzioni, con Dominguez e Cambiaghi volevo attaccare l'Atalanta, Orsolini capisce, è intelligente, quando si sveglia col piede caldo ci farà vincere tante partite"