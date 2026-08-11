Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

L'Inter prosegue la ricerca all'esterno destro. Sono tre sostanzialmente i nomi sul taccuino, con Spence che ha superato gli altri due concorrenti.

Getty Images

"Per Diaby l'InterInter aveva offerto 20 mln + Asllani, offerta non soddisfacente per l'Al Ittihad. Trattativa complicata e non poco. Per questo motivo l'Inter è tornata su Spence, che ora è in cima alla lista. Il Tottenham chiedeva tanto durante il Mondiale, valutazione ancora alta ma sembra essere scesa un po': operazione da 34 mln di euro. Sullo sfondo resta Nico Gonzalez, pista complicata ma da non escludere perché è in uscita dalla Juve", riporta Sky Sport.