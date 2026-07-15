La finale dei Mondiali sarà Spagna-Argentina. La Selecciòn di Lionel Scaloni batte l'Inghilterra per 2-1 e raggiunge la Nazionale di De La Fuente a New York

Marco Macca
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La finale dei Mondiali 2026 sarà Spagna-Argentina. La Selecciòn di Lionel Scaloni, attraverso grande sofferenza ma anche attraverso un grande secondo tempo, batte l'Inghilterra per 2-1 e raggiunge la Nazionale di De La Fuente nell'atto finale di New York, previsto per domenica sera.

Lautaro e Messi

Dopo il vantaggio iniziale degli inglesi grazie alla rete di Anthony Gordon nella prima parte del secondo tempo, l'albiceleste prende il sopravvento e prima trova il pareggio all'86' con un gran destro di Enzo Fernandez e poi il gol della vittoria addirittura al 92' con il colpo di testa di Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, entrato poco più di 10' prima e al 40° gol in Nazionale.

Lautaro

Lautaro e Messi

Dopo un recupero di 11', più simile a un tempo supplementare, l'Argentina può festeggiare: dopo la vittoria del 2022, seconda finale consecutiva.

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