VIDEO / Moretto a FCINTER1908: "Proposto Kovacic! E l'Inter ha risposto..."

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La finale dei Mondiali 2026 sarà Spagna-Argentina. La Selecciòn di Lionel Scaloni, attraverso grande sofferenza ma anche attraverso un grande secondo tempo, batte l'Inghilterra per 2-1 e raggiunge la Nazionale di De La Fuente nell'atto finale di New York, previsto per domenica sera.

Dopo il vantaggio iniziale degli inglesi grazie alla rete di Anthony Gordon nella prima parte del secondo tempo, l'albiceleste prende il sopravvento e prima trova il pareggio all'86' con un gran destro di Enzo Fernandez e poi il gol della vittoria addirittura al 92' con il colpo di testa di Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, entrato poco più di 10' prima e al 40° gol in Nazionale.

Dopo un recupero di 11', più simile a un tempo supplementare, l'Argentina può festeggiare: dopo la vittoria del 2022, seconda finale consecutiva.