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Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro l'Inghilterra, Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, ha commentato la seconda finale dei Mondiali consecutiva raggiunta dalla sua squadra:

"Sono senza parole per quello che sta facendo questo gruppo. Adesso faremo di tutto per vincere. Dopo questa partita, è difficile far capire alla gente quello che dimostra questa squadra. Siamo unici. Non è arroganza, siamo unici".

"Questa gente ci ha fatto arrivare in finale: stavamo perdendo, ma la squadra è venuta fuori. Non ci arrendiamo mai e abbiamo dimostrato che la gente come noi è fatta così".

(Fonte: DAZN)