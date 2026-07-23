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Resiste il nome di Djed Spence nei desideri dell'Inter per il ruolo di esterno destro. Ma la pista al momento sembra difficilmente percorribile a causa dei costi.

Getty

Come spiega Sky Sport, il Tottenham potrebbe venderlo ma chiede intorno ai 40 milioni: sarebbe anche il preferito da Chivu perché gioca sulle due fasce, ha fisicità e l'Inter vuole uno alla Dumfries che spinge.

Ma i costi sono molto alti e il club per quel ruolo ha messo a budget la cifra stanziata per Khalaili, intorno ai 25 milioni di euro.