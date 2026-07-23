Resiste il nome di Djed Spence nei desideri dell'Inter, ma la pista al momento sembra difficilmente percorribile a causa dei costi

Marco Astori
Screenshot 2026-07-22 alle 10.55.34

VIDEO FCIN1908 / Bisseck: "Sono sulla strada giusta, voglio diventare un leader. Chivu carico"

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Resiste il nome di Djed Spence nei desideri dell'Inter per il ruolo di esterno destro. Ma la pista al momento sembra difficilmente percorribile a causa dei costi.

Ipswich Town FC v Tottenham Hotspur FC - Premier League
Getty

Come spiega Sky Sport, il Tottenham potrebbe venderlo ma chiede intorno ai 40 milioni: sarebbe anche il preferito da Chivu perché gioca sulle due fasce, ha fisicità e l'Inter vuole uno alla Dumfries che spinge.

Screenshot 2026-07-21 alle 15.46.02

Ma i costi sono molto alti e il club per quel ruolo ha messo a budget la cifra stanziata per Khalaili, intorno ai 25 milioni di euro.

GettyImages-2285315499 (1) (1)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti