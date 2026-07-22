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Svanito il sogno di laurearsi campione del mondo per due volte consecutive, ora per il Cuti Romero è il momento di pensare al proprio futuro. Di certo c'è che quest'estate lascerà il Tottenham e, come conferma TycSports, sono due i club maggiormente interessati a lui.

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"La squadra che guida le trattative è l'Inter, che sta già lavorando a un possibile accordo e dovrebbe riprendere le negoziazioni con il suo agente nelle prossime ore. Giocare per un grande club come l'Inter sarebbe un meritato riconoscimento per il livello di gioco mantenuto per diverse stagioni.

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A suo favore gioca la conoscenza di Lautaro Martínez, capitano e capocannoniere della squadra, e anche la Serie A, dove ha giocato con Genoa e Atalanta tra il 2018 e il 2021. Ha indossato anche la maglia della Juventus, ma senza scendere in campo. In Italia c'è ottimismo sul suo ingaggio, ma in Spagna si profila la possibilità che il Barcellona presenti un'offerta che potrebbe cambiare tutto. Il difensore è il preferito della dirigenza di Joan Laporta e dell'allenatore Hansi Flick, persino rispetto ad Alessandro Bastoni".