Sono ore calde in casa Inter sul mercato: oggi Cristian Chivu ha incontrato i dirigenti in sede per discutere delle mosse da attuare

Marco Astori Redattore 4 giugno - 19:24

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Sono ore calde in casa Inter sul mercato: oggi Cristian Chivu ha incontrato i dirigenti in sede per discutere delle mosse da attuare soprattutto in entrata. Ecco le novità da Sky Sport: "All'Inter il fatto che Marco Palestra preferisca stare in Italia piuttosto che andare all'estero era già chiaro ai nerazzurri quando hanno cominciato a parlare col suo entourage e sicuramente è un vantaggio: l'Atalanta parte da almeno 50 milioni e vorrebbe vedere scritto almeno il 5 davanti.

Ma la trattativa c'è e nei prossimi giorni i due club si parleranno per capire i margini di manovra: bisogna capire se il punto di caduta può essere a 45 o qualcosa in più. Abbiamo ipotizzato delle contropartite ma ancora non si è arrivati a questo punto e l'Atalanta preferirebbe cash e basta.

Servirà poi un difensore centrale: Solet è sicuramente un obiettivo, c'è già il suo ok. L'altro nome è quello di Mancini: è molto legato alla Roma ma è un'ipotesi che viene considerata. Non siamo ancora alla trattativa vera e propria ed è presto per parlare di Frattesi o contropartite: però Mancini è un obiettivo sensibile".