Frattesi, Mancini e la questione portiere con Provedel e Josep Martinez: gli aggiornamenti di Alfio Musmarra

Matteo Pifferi Redattore 4 giugno - 17:39

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Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra ha riportato gli ultimi aggiornamenti sul mercato dell'Inter, con focus su Frattesi, Mancini e la questione portiere: "Frattesi fino a gennaio 2026 era stato cercato da Juve e Napoli, il Milan lo voleva quando era al Sassuolo e c'è anche il discorso Roma. Piace tanto a Gasperini, sarebbe un valore aggiunto per la sua Roma. Attenzione a Frattesi, potrebbe essere e diventare una pista molto calda che non va legata alla questione Mancini.

So che è un'operazione non semplice, tutt'altro. Ma Mancini è uno dei nomi che l'Inter considera ma sa perfettamente che la Roma è andata in Champions fa sì che le chance di vedere Mancini all'Inter si assottigliano di parecchio. L'Inter sta lì alla finestra, aspetta di capire l'evoluzione tra la Roma e Mancini, è molto più semplice che Mancini. Se ci saranno frizioni, l'Inter è pronta a sfruttare l'occasione.

Di Solet siamo in una fase di attesa, l'accordo totale col giocatore e con l'entourage c'è. Si torna anche a parlare di Provedel ma io continuo a dire 'facciamo attenzione alla situazione del Pepo'. Perché non mi risulta che sia così definita, tutt'altro. So che c'è un'anima che vorrebbe promuoverlo titolare e c'è un'altra anima che qualche dubbio ce l'ha, vediamo quello che succederà attorno a Martinez, monitoriamo la vicenda perché non è definita. Se dovesse restare Martinez, è più che giusto che l'Inter prenda un portiere affidabile, uno tosto, pronto e non da testare ma la decisione non mi risulta sia stata presa definitiva"