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A partire dalla prossima settimana, Hakan Calhanoglu tornerà ad allenarsi a pieno regime insieme ai compagni, con l'obiettivo di rientrare a completa disposizione di Cristian Chivu per la sfida di campionato di sabato 10 ottobre contro il Parma a San Siro, al rientro dalla sosta per le Nazionali.

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Ma l'orizzonte del centrocampista turco e dell'Inter si sposta ancor più in là, alla prossima estate, quando è prevista, almeno per il momento, la scadenza del contratto del calciatore, che allo stato attuale, potrebbe svincolarsi a parametro zero. L'interesse delle squadre turche non è certo un mistero, ma Calhanoglu è disposto ad ascoltare il club nell'ottica di un possibile rinnovo. Da parte sua, secondo quanto riferisce Sky Sport, l'Inter prossimamente incontrerà l'agente del calciatore per imbastire una trattativa.

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Secondo ultime indiscrezioni, l'offerta dei nerazzurri potrebbe prevedere un abbassamento dell'ingaggio fisso in favore di una parte variabile più consistente, visto lo storico recente degli infortuni di Calhanoglu, diventati sempre più frequenti.

(Fonte: Sky Sport)