Protagonista di uno degli eventi del Festival organizzato da La Gazzetta dello Sport l'ex attaccante dell'Inter

Eva A. Provenzano
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NIENTE DI MEGLIO

Intervistato da Andrea Elefante Christian Vieri, ex attaccante dell'Inter, si è racconta sul palco del Festival dello Sport di Trento. «Quest'ora con me sarà la più simpatica di tutto questo Festival, quindi poi potete andare a casa. Dopo non c'è niente. Dopo tutto è finito», ha esordito ridendo Bobo.

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