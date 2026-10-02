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Emiliano Viviano, ex portiere, intervenuto in live su SportiumFUN, ha esaltato così il modo di giocare di Francesco Pio Esposito: "Io rimango ogni volta più stupito da Pio Esposito: il fatto che lui si faccia sempre trovare nella posizione giusta dai compagni, col corpo in anticipo con l'avversario...

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Gestire un pallone che sembra semplicissimo, stopparlo e passarlo ad un metro, quella è una roba che uno la vede, un cerebroleso come la maggior parte di voi che guardate, e dice: "Quello lo facevo anch'io". No, perché entra Scamacca e lo anticipano tre volte su tre. Pio è capace di farsi trovare nel momento giusto, tenere il difensore dov'è e far salire la squadra.

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Quello che fa sul gol di Kayode, che invece di stoppare e tirare, ma farsi trovare nel limbo con la difesa che scappa, sapere che c'è già quello lì dietro non è normale: ma non è neanche lontanamente vicino ad essere normale. E' una cosa completamente fuori di testa: capisco che non lo capiate, ma non è normale".