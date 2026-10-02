Inter, tutta la verità sulla frase di Riso e i rinnovi di Calhanoglu, Dimarco e Carlos Augusto

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Alfio Musmarra, giornalista, nel corso di un video sul suo canale YouTube, ha commentato così le recenti dichiarazioni di Beppe Riso, agente di Carlos Augusto: "Hanno un po' sorpreso le dichiarazioni dell'agente di Carlos Augusto, che si dice incazzato con l'Inter: è chiaro che stia cercando di smuovere le acque sul rinnovo del contratto.

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Lui in estate ha avuto diverse opportunità, l'Inter ha sempre fatto sapere di puntarci molto: è il gioco delle parti. L'agente lascia intendere che l'Inter stia aspettando un po' troppo: l'Inter dal canto suo lascia intendere che quando l'anno scorso ha spinto per il rinnovo, il giocatore ha preso tempo.

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Sono schermaglie. Chivu si fida molto di lui. Poi bisognerà parlare di cifre e ci sarà questo incontro tra le parti in cui il giocatore dirà quello che vuole e il club risponderà con una proposta".