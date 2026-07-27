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Romero è il giocatore individuato dall'Inter e dal tecnico Chivu per blindare il reparto difensivo. Il difensore del Tottenham è il rinforzo richiesto dal tecnico per sistemare la retroguardia dei nerazzurri. L'Inter tratta con gli inglesi.

Come scrive Sky Sport, "Il difensore centrale del Tottenham è una precisa richiesta di Chivu e l’Inter sta lavorando per accontentarlo. Contatti sia con gli agenti del giocatore che con il club, consapevoli del fatto che si tratta di un’operazione molto onerosa: 45-50 milioni la valutazione che il Tottenham fa del suo capitano".