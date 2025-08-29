“Il Milan potrebbe virare su Solet dopo che l'Inter lo ha appena "mollato" perché l'Udinese si è opposta al prestito con diritto di riscatto del 25enne francese ancora sotto indagine della Procura di Udine per una presunta violenza sessuale. Lo "sgarbo" tra cugini potrebbe consumarsi di fronte a un accordo per un obbligo d'acquisto a titolo definitivo. È dunque sui 35 milioni la cifra stanziata per portare a Max Allegri un altro centrale, con Solet entrato nel sondaggio rossonero tramite il contatto con gli agenti del giocatore legato alla Unique Sports Group. Sono gli stessi con cui Gino Pozzo si sarebbe già accordato per trattare a fine mercato il prolungamento del contratto in scadenza nel giugno 2027, a patto che a settembre Solet sia ancora nella rosa bianconera”, scrive il Messaggero Veneto.