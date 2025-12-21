Il difensore francese è accostato da tempo ai nerazzurri, alla ricerca di rinforzi per il proprio reparto arretrato

Fabio Alampi Redattore 21 dicembre 2025 (modifica il 21 dicembre 2025 | 21:46)

In una domenica da dimenticare per l'Udinese, travolta per 5-1 dalla Fiorentina, l'unica gioia è arrivata da Oumar Solet, autore del gol della bandiera per i friulani. Una sola, flebile luce in una giornata difficilissima anche per il difensore francese, da tempo uomo mercato e costantemente attenzionato dalle big della Serie A (e non solo).

Una luce, tante ombre — Nel disastroso pomeriggio di Firenze, Solet è stato uno dei protagonisti del match. In positivo e in negativo. Il francese ha messo in mostra anche le sue doti tecniche con un gol bellissimo: conduzione di palla dalla sinistra, dribbling a rientrare e destro a giro dalla distanza. Una giocata non "da difensore", che ha evidenziato le qualità dell'ex Salisburgo anche nella metà campo avversario. Solet, tuttavia, ha sulle spalle la responsabilità per la seconda rete di Kean, quando è intervenuto goffamente su un lancio apparentemente innocuo, spianando così la strada all'attaccante della Fiorentina.

Il punto sul futuro — Sotto contratto con l'Udinese fino al 30 giugno 2027, Solet è stato accostato da tempo all'Inter: i nerazzurri, non è un mistero, sono alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato, e il francese è stato visionato in più occasioni. I friulani, dal canto loro, non hanno mai trattenuto con la forza i propri calciatori, ma sono da sempre bottega cara. Quasi nulla le possibilità di un trasferimento a gennaio, con il direttore tecnico Nani che ha annunciato l'intenzione di puntellare la rosa. In estate, invece, la situazione potrebbe cambiare. E chissà che da viale della Liberazione non possa arrivare una chiamata importante.