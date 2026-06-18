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fcinter1908 calciomercato mercato inter Solet, l’Udinese attende il rilancio dell’Inter. La cifra richiesta per liberare il difensore
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Solet, l’Udinese attende il rilancio dell’Inter. La cifra richiesta per liberare il difensore
Il difensore sta trattando con l'Inter e vuole vestire nerazzurro, ma manca l'accordo tra i due club. È lui il primo nome per la difesa
L'Inter ha messo Oumar Solet tra le priorità per rinforzare la difesa di Chivu in vista della prossima stagione. Il difensore sta trattando con l'Inter e vuole vestire nerazzurro, ma manca l'accordo tra i due club.
Ecco l'aggiornamento secondo La Gazzetta dello Sport: "i friulani sono ancora in attesa del rilancio interista, quello definitivo e utile a raggiungere i 25 milioni richiesti per lasciar partire il difensore".
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