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Solet, l’Udinese attende il rilancio dell’Inter. La cifra richiesta per liberare il difensore

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Il difensore sta trattando con l'Inter e vuole vestire nerazzurro, ma manca l'accordo tra i due club. È lui il primo nome per la difesa
Andrea Della Sala Redattore 

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L'Inter ha messo Oumar Solet tra le priorità per rinforzare la difesa di Chivu in vista della prossima stagione. Il difensore sta trattando con l'Inter e vuole vestire nerazzurro, ma manca l'accordo tra i due club.

Solet, l’Udinese attende il rilancio dell’Inter. La cifra richiesta per liberare il difensore- immagine 2
Getty Images

Ecco l'aggiornamento secondo La Gazzetta dello Sport: "i friulani sono ancora in attesa del rilancio interista, quello definitivo e utile a raggiungere i 25 milioni richiesti per lasciar partire il difensore".

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