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AS – Real, caccia a un difensore. Il preferito di Mou non è Bastoni: “Prezzo troppo elevato”

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Il Real Madrid di José Mourinho è alla ricerca di un difensore e avrebbe messo gli occhi anche sul giocatore dell'Inter Alessandro Bastoni.
Andrea Della Sala Redattore 

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Il Real Madrid di José Mourinho è alla ricerca di un difensore e avrebbe messo gli occhi anche sul giocatore dell'Inter Alessandro Bastoni. Il nerazzurro non è in pole position anche per via del costo elevato.

AS – Real, caccia a un difensore. Il preferito di Mou non è Bastoni: “Prezzo troppo elevato”- immagine 2
Getty Images

"Il preferito di Mourinho è Rúben Dias. Il Real Madrid aveva sondato la possibilità di ingaggiarlo prima di arrivare a Konaté e l'operazione era possibile, ma ora, secondo fonti a conoscenza della sua situazione, portarlo al Real Madrid è praticamente impossibile. Il Manchester City non intende venderlo", scrive As.

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"L'altra opzione che Mourinho sta valutando è Bastoni, dell'Inter. Tuttavia, è il giocatore con più mercato del club milanese e il suo prezzo di partenza, pari a 70 milioni di euro, è considerato troppo elevato. In questo contesto, il difensore centrale che sembra più alla portata è Schlotterbeck. Come rivelato da AS, quando il tedesco ha rinnovato il suo contratto con il Borussia è stata inserita una clausola rescissoria da 50 milioni di euro. Questo è il suo prezzo e il Real Madrid mantiene un rapporto eccellente con il Borussia", aggiunge il portale.

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