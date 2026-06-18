"L'altra opzione che Mourinho sta valutando è Bastoni, dell'Inter. Tuttavia, è il giocatore con più mercato del club milanese e il suo prezzo di partenza, pari a 70 milioni di euro, è considerato troppo elevato. In questo contesto, il difensore centrale che sembra più alla portata è Schlotterbeck. Come rivelato da AS, quando il tedesco ha rinnovato il suo contratto con il Borussia è stata inserita una clausola rescissoria da 50 milioni di euro. Questo è il suo prezzo e il Real Madrid mantiene un rapporto eccellente con il Borussia", aggiunge il portale.