Come segnala il Messaggero Veneto, Inler è in Turchia per chiedere uno sconto per Zaniolo ma anche per "Viktor Nelsson, il difensore danese 27en-ne appena rientrato dal prestito al Verona dove ha giocato 38 partite prima di fare rientro per il mancato riscatto dell'Hellas che da retrocesso non ha versato 17 milioni dovuti per acquisirne il cartellino. È una cifra che l'Udinese non pagherebbe di certo chiedendo in prestito un difensore di comprovata esperienza da mettere a chioccia dei baby Nicolò Bertola e Matteo Palma, ma anche in competizione con Christian Kabasele. Sì, perché è proprio un centrale d'esperienza già "fatto e finito" come Nelsson che l'Udinese sta cercando con la prospettiva che per Oumar Solet all'Inter è solo una questione di tempo, in attesa che Thomas Kristensen stogli la margherita dopo aver rifiutato un rinnovo di contratto che lo pone ancor più sul mercato".