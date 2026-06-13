"Non ho visto da dove sia arrivata, quindi non so da dove arrivi questo discorso, ma in tantissimi mi state chiedendo di Endrick per l'Inter, se può essere una possibilità. È un nome che sta circolando tanto a livello di social nelle ultime ore. Qualcuno addirittura mi ha attribuito, ho visto delle frasi in merito, io non ho mai parlato di Endrick per l'Inter, anzi, approfitto di questo video per dirvi che Endrick non va da nessuna parte. Ad oggi, Endrick è un giocatore che il Real Madrid vuole tenere con sé, e il Real Madrid, da quanto mi risulta, ha incontrato gli agenti di Endrick, già addirittura alla fine di maggio, per dire ai procuratori di Roc Nation, che Endrick è un giocatore su cui si vuole puntare, si vuole contare.