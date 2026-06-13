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fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Ecco la verità tra Endrick e l’Inter. Ha incontrato Mourinho, la situazione col Real”

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Romano: “Ecco la verità tra Endrick e l’Inter. Ha incontrato Mourinho, la situazione col Real”

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Nelle ultime ora è circolata la voce di un possibile colpo Endrick per l'Inter. A fare chiarezza su questa ipotetica trattativa ci ha pensato Fabrizio Romano
Andrea Della Sala Redattore 

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Nelle ultime ora è circolata la voce di un possibile colpo Endrick per l'Inter. A fare chiarezza su questa ipotetica trattativa ci ha pensato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube:

"Non ho visto da dove sia arrivata, quindi non so da dove arrivi questo discorso, ma in tantissimi mi state chiedendo di Endrick per l'Inter, se può essere una possibilità. È un nome che sta circolando tanto a livello di social nelle ultime ore. Qualcuno addirittura mi ha attribuito, ho visto delle frasi in merito, io non ho mai parlato di Endrick per l'Inter, anzi, approfitto di questo video per dirvi che Endrick non va da nessuna parte. Ad oggi, Endrick è un giocatore che il Real Madrid vuole tenere con sé, e il Real Madrid, da quanto mi risulta, ha incontrato gli agenti di Endrick, già addirittura alla fine di maggio, per dire ai procuratori di Roc Nation, che Endrick è un giocatore su cui si vuole puntare, si vuole contare.

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Oggi che Endrick ha il Mondiale, quindi parlare di mercato per Endrick mentre gioca la Coppa del Mondo, da centravanti del Brasile, è fantasia, fantascienza, significa prendere in giro le persone. In più, ripeto, Endrick oggi è completamente concentrato sul Real Madrid. Ha già parlato con José Mourinho, il Real Madrid agli agenti ha ribadito la fiducia, quindi ad oggi non c'è nessun tipo di segnale. Poi, lo dico sempre, vale per tutto, non sono io né nessuno a comandare il mercato, quindi dovesse succedere qualcosa, ve lo racconteremo, ma il nostro lavoro è dirvi cosa succede oggi per l'Inter Endrick, cioè assolutamente zero totale.

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