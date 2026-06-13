Oggi che Endrick ha il Mondiale, quindi parlare di mercato per Endrick mentre gioca la Coppa del Mondo, da centravanti del Brasile, è fantasia, fantascienza, significa prendere in giro le persone. In più, ripeto, Endrick oggi è completamente concentrato sul Real Madrid. Ha già parlato con José Mourinho, il Real Madrid agli agenti ha ribadito la fiducia, quindi ad oggi non c'è nessun tipo di segnale. Poi, lo dico sempre, vale per tutto, non sono io né nessuno a comandare il mercato, quindi dovesse succedere qualcosa, ve lo racconteremo, ma il nostro lavoro è dirvi cosa succede oggi per l'Inter Endrick, cioè assolutamente zero totale.
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