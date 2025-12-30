Le parti avevano già messo in conto di iniziare ad affrontare l’argomento nella seconda metà della stagione e adesso, con il nuovo anno, la faccenda può diventare calda

Marco Astori Redattore 30 dicembre 2026 (modifica il 30 dicembre 2026 | 22:32)

Notizia a sorpresa per quanto riguarda Hakan Calhanoglu: il centrocampista turco, che sembrava essere destinato all'addio la scorsa estate, è ora tornato un punto fermo dell'Inter e il club addirittura sta pensando al rinnovo di contratto. Ecco le ultime da Calciomercato.com: "Per adesso non c’è un vero e proprio appuntamento in agenda, ma con Gordon Stipic (agente del calciatore) i dialoghi sono frequenti. Le parti avevano già messo in conto di iniziare ad affrontare l’argomento nella seconda metà della stagione e adesso, con il nuovo anno, la faccenda può diventare calda.

Non esiste una data, ma da gennaio ogni momento è quello giusto per intavolare i discorsi che, si spera, possano portare a una fumata bianca. L’idea è quella di spostare la scadenza di Hakan Calhanoglu dal 2027 al 2029, ma chiaramente va raggiunta un’intesa economica. Il turco, dopo Lautaro, è tra i calciatori più pagati della rosa, con un ingaggio da circa 6,5 milioni di euro.

Difficile pensare che la proprietà consenta di andare al rialzo, anche perché a febbraio il centrocampista compirà 32 anni. Ma questi sono dettagli che potremo comprendere più avanti, quando Stipic si presenterà con quelle che sono le richieste per il proprio assistito. Il clima è sereno, Calhanoglu ricopre un ruolo centrale e il suo è un ingaggio da top. Il presente lascia filtrare armonia, da gennaio in avanti si inizierà a pensare anche al futuro".