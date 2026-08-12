Il club nerazzurro ha presentato la prima offerta ufficiale al Tottenham per Spence. Perisic potrebbe tornare d'attualità
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Sono cambiate le condizioni economiche per l'uscita di Djed Spence dal Tottenham. Il club inglese ha abbassato le richieste economiche ed ecco perché l'Inter è tornata alla carica. Come sottolinea Tuttosport, il club nerazzurro ha inviato al Tottenham la prima offerta ufficiale.
"Secondo quanto comunicato all’Inter, il Tottenham sarebbe pronto a liberare l’esterno per una valutazione di 30-35 milioni che è quanto aveva pensato di spendere l’Inter per il giocatore. Da qui la decisione di rompere gli indugi e inviare l’offerta alla controparte, con la consapevolezza di avere già il gradimento dell’interessato che spinge per tornare nel nostro campionato. Spence ha superato a doppia velocità Moussa Diaby".
"Molto potrebbe cambiare se la Roma oppure un paio di club inglesi che si sono palesati concretizzassero l’interesse per Luis Henrique (valutato 30 milioni dall’Inter, ma a 25 arriverebbe il via libera essendo a bilancio per 19 milioni): in quel caso l’Inter dovrebbe prendere un altro esterno e rientrerebbe in corsa anche l’opzione che porta a una trattativa con la Juventus per Nico Gonzalez e farebbe tornare d’attualità anche la soluzione Perisic anche per ragioni squisitamente economiche perché, di fatto, Luis Henrique andrebbe a pagare Spence".
(Tuttosport)
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