Gianluigi Longari, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Luis Henrique, dato da molti in uscita dall'Inter già a gennaio

Marco Astori Redattore 21 novembre 2025 (modifica il 21 novembre 2025 | 08:36)

Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Gianluigi Longari, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Luis Henrique, dato da molti in uscita dall'Inter già nel mese di gennaio: "Non risulta che sia stata mai presa in considerazione una possibile partenza del brasiliano Luis Henrique - spiega invece Longari -. L’ex Marsiglia gode della stima e della considerazione del management interista oltre che di Cristian Chivu.

Permane la convinzione assoluta che possa vedere valorizzate le caratteristiche che avevano spinto l’Inter ad acquistarlo. Del resto parliamo di un esterno che, nella passata stagione e ricoprendo anche lo stesso ruolo per il quale è stato acquistato dai nerazzurri, aveva messo in fila 9 gol e 10 assist Ligue 1 e Coppa di Francia. Per questo motivo l’indirizzo che arriva in maniera forte e chiara, è che il classe 2001 non sia affatto sul piede di partenza. Al punto che sono state rispedite al mittente le prime sirene di mercato che lo hanno provato ad avvicinare.

Tra i club più attivi nel manifestare la stima nei confronti di Luis Henrique al suo entourage e all’Inter si era fatta avanti proprio la Roma. La convinzione dei giallorossi è che il brasiliano sia destinato ad avere successo anche in serie A. Una valutazione che però è esattamente la stessa che anima lo staff dirigenziale interista che non ha intenzione di privarsene anzitempo con il rischio di rimpiangere amaramente la scelta di non avergli concesso tempo e fiducia sufficienti. Luis Henrique non è in uscita".