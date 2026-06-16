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Gds – Inter, dovesse arrivare Jones ecco chi sarebbe il titolare tra lui e Sucic
Con l'eventuale arrivo di Curtis Jones, come si strutturerebbe il centrocampo dell'Inter vista la presenza già in rosa di altri interpreti top in quel ruolo? Prova a rispondere oggi La Gazzetta dello Sport.
"In regia non ci sarebbero problemi, considerando che Calhanoglu sarà ancora centrale per l'Inter e che in ogni caso Zielinski (e pure Sucic) garantisce la stessa affidabilità del turco. Così si arriva al centro-destra, al ruolo di mezzala occupato già proprio da Sucic e Mkhitaryan - a fine giugno la firma dell'armeno sull'ultimo rinnovo - attorno a cui l'Inter sta effettuando le proprie valutazioni principali in chiave mercato.
L'idea sarebbe quella di affidare la titolarità a Curtis Jones, coltivando ulteriormente il talento del croato Petar e utilizzando Miki come prezioso jolly al bisogno. Completa il trio di centrocampisti nel mezzo Barella, leader tecnico e non solo della squadra".
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