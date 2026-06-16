"In regia non ci sarebbero problemi, considerando che Calhanoglu sarà ancora centrale per l'Inter e che in ogni caso Zielinski (e pure Sucic) garantisce la stessa affidabilità del turco. Così si arriva al centro-destra, al ruolo di mezzala occupato già proprio da Sucic e Mkhitaryan - a fine giugno la firma dell'armeno sull'ultimo rinnovo - attorno a cui l'Inter sta effettuando le proprie valutazioni principali in chiave mercato.