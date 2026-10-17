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Prestazione mostruosa per Filip Stankovic, che vince praticamente da solo la gara delle 15 del suo Venezia contro il Napoli: il serbo para un rigore a Kevin De Bruyne e poi neutralizza ogni conclusione verso la porta degli azzurri.

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Ma il classe 2002, cresciuto nelle giovanili dell'Inter, è ancora di proprietà del club nerazzurro o no? Ecco la verità.

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Nell'estate 2025 il Venezia lo acquistato a titolo definitivo proprio dall’Inter per circa 2 milioni di euro. Ma il club nerazzurro ha mantenuto una percentuale del 50% sulla futura rivendita del giocatore e dunque potrebbe riportarlo a Milano pagandolo la metà della valutazione che ne farà la società lagunare.