Prestazione mostruosa per Filip Stankovic, che vince praticamente da solo la gara delle 15 del suo Venezia contro il Napoli

Marco Astori
stankovic si allena alla vigilia della gara contro il bruges

VIDEO FCIN1908 / Inter-Bruges, Stankovic si allena in vista della partita contro la sua ex

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Prestazione mostruosa per Filip Stankovic, che vince praticamente da solo la gara delle 15 del suo Venezia contro il Napoli: il serbo para un rigore a Kevin De Bruyne e poi neutralizza ogni conclusione verso la porta degli azzurri.

Filip Stankovic Venezia Napoli
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Ma il classe 2002, cresciuto nelle giovanili dell'Inter, è ancora di proprietà del club nerazzurro o no? Ecco la verità.

Filip Stankovic
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Nell'estate 2025 il Venezia lo acquistato a titolo definitivo proprio dall’Inter per circa 2 milioni di euro. Ma il club nerazzurro ha mantenuto una percentuale del 50% sulla futura rivendita del giocatore e dunque potrebbe riportarlo a Milano pagandolo la metà della valutazione che ne farà la società lagunare.

Venezia FC v SSC Napoli - Serie A 2026/27

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