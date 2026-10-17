Le formazioni ufficiali di Bologna-Inter: Chivu opta per Pio Esposito al fianco di Thuram, Bonny invece parte dalla panchina
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Cristian Chivu ha scelto l'undici titolare dell'Inter per il match contro il Bologna del Dall'Ara, partita valida per la settima giornata di Serie A.
Non mancano le sorprese: in porta c'è ancora Josep Martinez e non Provedel mentre in difesa, complice anche l'infortunio di Pavard che si somma a quello di Stones, le scelte sono quasi obbligate con Bisseck e Bastoni braccetti e con Akanji in mezzo. A destra tocca a Luis Henrique che vince il ballottaggio con Diouf mentre a sinistra c'è Dimarco e non Carlos Augusto, dato da molti in vantaggio sull'italiano.
In mezzo al campo, fuori Calhanoglu e dentro Zielinski in cabina di regia: le due mezzali, poi, sono Barella e Sucic, con quest'ultimo che era in ballottaggio con Mkhitaryan. E in attacco? Il sostituto di Lautaro è Pio Esposito che farà coppia con Thuram, mentre Bonny sarà l'arma in più dalla panchina a gara in corso.
Formazioni ufficiali Bologna-InterBOLOGNA (3-4-3): 1 Skorupski; 36 Darmian, 16 Casale, 3 Theate; 20 Zortea, 19 Ferguson, 4 Pobega, 33 Miranda; 10 Bernardeschi, 91 Piccoli, 28 Cambiaghi.
A disposizione: 25 Pessina, 72 Happonen, 5 Helland, 6 Moro, 8 Amondarain, 9 Dovbyk, 11 Mbangula, 14 Heggem, 17 El Azzouzi, 18 Libra, 21 Odgaard, 22 Enem, 23 Alhassane, 29 De Silvestri, 41 Vitik.
Allenatore: Raffaele Palladino
INTER (3-5-2): 1 Martinez; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 7 Zielinski, 8 Sucic, 32 Dimarco; 94 Esposito, 9 Thuram.
A disposizione: 12 Di Gennaro, 49 Provedel, 5 Stankovic, 14 Bonny, 17 Diouf, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 46 Bovio, 48 Mosconi, 99 Spence.
Allenatore: Cristian Chivu
Arbitro: Doveri
Assistenti: Zingarelli - Bercigli
IV Ufficiale: Di Marco
VAR: Gariglio
AVAR: Piccinini
SITUAZIONE DISCIPLINARE
SQUALIFICATI
Bologna: -
Inter: -
DIFFIDATI
Bologna: -
Inter: -
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