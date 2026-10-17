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Beppe Marotta, presidente dell'Inter, intervistato da DAZN, ha parlato così prima della sfida di campionato contro il Bologna: "La risposta sulla Champions è semplicissima: anche quelle squadre che sino a pochi anni fa erano di terza o quarta fascia, hanno migliorato in termini di cultura calcistica. Quindi gli avversari non sono squadre materasso ma tutte ti impensieriscono. C'è un dato: l'anno scorso la squadra ha perso tre partite di fila non entrando nelle prime otto, ha recuperato i playoff e ha vinto, il PSG. Dobbiamo fare tesoro di queste due sconfitte analizzando gli elementi negativi portando una linea per migliorare.

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Martinez? Rispondo a tutte le domande, questa compete all'allenatore che ha la delega su questo e la responsabilità. Ma abbiamo sempre avuto grande fiducia in lui, ha sempre saputo mettere in campo gli undici migliori coi cambi necessari: decida Chivu, che valuta meglio di tutti noi i giocatori. Ma è normale che la società debba spronare i giocatori a dare sempre il meglio e margine c'è sempre per migliorare: dopo l'altra sera possiamo migliorare e dobbiamo assolutamente farlo.

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Qatar sull'Inter? Io gestisco il club, sono competenze non mie: ma posso dire che Oaktree ha dimostrato coi fatti di stare vicino all'Inter facendo investimenti nello stadio e nelle strutture. Siamo in buone mani, ha dimostrato di voler migliorare ancora il bilancio vincendo anche trofei: siamo in mani sicure. Poi quale decisione prenderanno non la so, ma quello che faranno lo fanno per il bene dell'Inter per consolidare anche il futuro del club".