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Inter, Chivu stravede per Stankovic. Quale futuro? Ecco il retroscena dietro la recompra
Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, in queste ore l'Inter ha annunciato di aver esercitato la recompra e di aver riportato in nerazzurro Aleksandar Stankovic dal Bruges. Ora, quale sarà il futuro del giovane centrocampista serbo? La Gazzetta dello Sport analizza i vari scenari:
"Stankovic junior è uno dei “Chivu boys”, un po’ come Pio: i due classe 2005 sono cresciuti insieme con il nerazzurro addosso e hanno condiviso la stessa Primavera allenata dal romeno nella stagione 2022-23. Per il nazionale serbo, poi, indossare i colori di papà Dejan è stata da sempre una missione, quasi una promessa familiare. Ieri Chivu ha passato 4 ore al decimo piano di viale della Liberazione per impegni mediatici e contrattuali, tra cui la firma fino al 2028. In mezzo, ha parlato anche di mercato con i dirigenti: il suo placet al ritorno del figlio del compagno tripletista era stato dato da tempo, ma a Chivu non dispiacerebbe spingersi oltre".
"Tenere a bottega il talento di casa, valutarlo in ritiro dopo il boom al Bruges e poi, chissà, magari inserirlo in un centrocampo cangiante, in cui arriverà comunque almeno una pedina importante. L’eventuale permanenza non è un’opzione da escludere in partenza, ma al momento non è la più probabile: in un caso come questo, infatti, il mercato rischia di bussare con prepotenza. Nel dettaglio, il club nerazzurro non direbbe no a proposte intorno ai 40 milioni che, con molta probabilità, arriveranno. Sarebbero plusvalenza pura dopo che, al netto di cessione e recompra, per un ragazzo completamente svezzato a Interello sono stati già spesi 13 milioni".
(Fonte: gazzetta.it)
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