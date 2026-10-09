Le voci sul futuro di Petar Sucic sono arrivate anche in Croazia. Anzi, sono partite dalla Croazia, alimentate anche dalle recenti dichiarazioni rilasciate dal presidente della Dinamo Zagabria, Zvonimir Boban:

Penso che Sučić dovrebbe avere più spazio all’Inter. È un giocatore completo, straordinario, dotato di grandissima classe e coraggio. È evidente che in questo momento non si senta a proprio agio. Se le cose dovessero continuare così, non so quanto avrebbe senso per lui restare in quel club. Per me è una delle migliori mezzali al mondo».

Boban ha rivolto a Petar un complimento enorme, ma ha anche espresso dubbi sul fatto che l’Inter sia il posto giusto per il suo futuro.

Sučić non pensa all’addio: vuole convincere Chivu

Secondo le informazioni dell'autorevole quotidiano croato Sportke Novosti, "Sučić è paziente, è soddisfatto della sua prima stagione ed è concentrato esclusivamente sull’Inter. Non sta pensando di andarsene. È convinto di poter persuadere Chivu, attraverso le prestazioni e il lavoro in allenamento, a concedergli il minutaggio e il ruolo che desidera.

Se ci riuscirà, non si parlerà di trasferimento. Se invece da qui all’inverno dovesse rendersi conto di giocare poco e di non poter essere soddisfatto dello sviluppo della propria carriera, allora vorrà cambiare squadra. Petar Sučić non si accontenterà semplicemente di essere un giocatore dell’Inter. Vuole giocare.

Ha un carattere simile a quello di Luka Modrić: vuole una cosa soltanto, giocare, giocare e ancora giocare. Per questo motivo, nulla può essere escluso"

Newcastle ed Everton interessati: l’Inter ha sempre chiuso la porta

"In passato diversi club si erano interessati a lui, soprattutto gli inglesi Newcastle ed Everton, ma allora l’Inter aveva risposto che il giocatore non era in vendita.

Nel frattempo, però, è cambiata la dirigenza. Piero Ausilio, che aveva portato Petar all’Inter, non è più nel club e le cose stanno cambiando.

È quindi possibile che, davanti a un’offerta economicamente importante, i nerazzurri possano concedergli il via libera.

A quale cifra? Per il momento si possono soltanto fare ipotesi.

La stagione è appena iniziata, Sučić ha ancora quattro anni di contratto ed è logico che non abbia fretta e non voglia creare tensioni.

È arrivato all’Inter per costruirsi una carriera e non vuole prendere decisioni dopo appena un mese e mezzo di stagione, buona parte del quale trascorso con la Nazionale. I prossimi tre mesi saranno quindi il vero banco di prova per capire quale sia la sua posizione nelle gerarchie dell’Inter e quanto possa esserne soddisfatto.

Se tra i club dovesse diffondersi la notizia che l’Inter è disposta a cederlo, certamente Sučić non avrebbe bisogno di molto tempo per trovare una nuova destinazione.

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Ma Petar non è uno di quei giocatori che si arrendono e cercano una strada alternativa. Vuole sempre vincere. È un atleta fermamente determinato a dimostrare il proprio valore ovunque si trovi e in qualsiasi circostanza.

È così che vede anche la sua attuale situazione all’Inter. Non vuole cercare un’altra strada, ma dimostrare a Chivu di valere più degli altri e di meritare la sua fiducia.

Se però, con il passare del tempo, dovesse emergere che la soluzione migliore è andarsene, allora arriverà anche quel momento. L’unica cosa che non dovrebbe succedere è che continui a raccogliere soltanto le briciole in termini di minutaggio, per poi ricevere critiche perché non riesce a esprimersi al meglio. Due situazioni che spesso si verificano una dopo l’altra.

Ma per confermare tutto il suo potenziale ha bisogno di una cosa: diventare titolare nell’Inter. Non potrà riuscirci in altro modo. Non necessariamente in ogni partita, ma nella maggior parte degli incontri deve partire dal primo minuto"