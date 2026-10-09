Boban critica l'impiego di Sucic, ma la Lega Serie A svela un dato clamoroso

Petar Sucic gioca poco nell'Inter? Le parole di Zvonimir Boban hanno acceso la discussione sull'utilizzo del centrocampista croato da parte di Cristian Chivu. Ma proprio alla vigilia di Inter-Parma arriva dalla Lega Serie A una statistica ufficiale che offre una prospettiva decisamente diversa.

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Nel documento di presentazione della partita di San Siro, infatti, la Lega sottolinea un dato che difficilmente passa inosservato.

Sucic, nessuno come lui con Chivu: 59 presenze

«Petar Sucic è il calciatore più impiegato da Chivu da quando allena l'Inter (59 presenze ufficiali)».

La statistica pubblicata dalla Lega Serie A è particolarmente significativa:

Nessun altro calciatore nerazzurro, dunque, ha collezionato più presenze del croato dall'inizio dell'esperienza di Chivu sulla panchina dell'Inter.

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Un dato che arriva proprio dopo le critiche di Boban, convinto che il giovane connazionale meriti maggiore spazio e arrivato persino a mettere in discussione l'opportunità di una sua permanenza a Milano qualora la situazione non dovesse cambiare.

La risposta di Chivu a Boban

L'allenatore nerazzurro aveva già replicato alle osservazioni dell'ex centrocampista del Milan, ricordando il percorso fatto da Sucic e il suo coinvolgimento nella squadra.

Mi risulta che l'anno scorso sia stato uno dei 3 più impiegati come minutaggio tra i centrocampisti», aveva sottolineato Chivu, invitando a non ridurre tutto alla distinzione tra titolari e riserve.

Il tecnico aveva inoltre ribadito di essere soddisfatto del rendimento del croato, ricordando anche le difficoltà incontrate durante la preparazione estiva.

Presenze e minutaggio: due discorsi diversi

Naturalmente, la statistica della Lega prende in considerazione, non soltanto quelle dell'attuale stagione.

E soprattutto riguarda il numero delle presenze, non i minuti effettivamente giocati.

Delle 59 gare disputate da Sucic, 30 sono state da titolare e 29 da subentrato. In questo avvio di 2026/27 il croato ha invece raccolto 212 minuti, partendo dal primo minuto in due occasioni.

La richiesta di maggiore spazio avanzata da Boban riguarda soprattutto quest'ultimo aspetto.

Resta però un dato importante: da quando Chivu guida l'Inter, nessuno ha giocato più partite di Petar Sucic. Una statistica ufficiale che racconta quanto il tecnico abbia coinvolto il centrocampista nel suo progetto, al di là delle discussioni sul minutaggio e sulla titolarità.

Fonte: Lega Serie A