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Tentazione Aleksandar Stankovic a sorpresa in casa Inter: il centrocampista serbo potrebbe a sorpresa partire dall'inizio contro il Parma domani a San Siro. Lo riporta Sky Sport: "Il titolo potrebbe essere tentazione Stankovic: potrebbe giocare lui titolare dal 1' domani contro il Parma.

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C'è questa possibilità, non è una certezza: Calhanoglu è a disposizione ma Chivu deve valutare se rischiarlo o tenerlo per il secondo tempo. Ci penserà fino a domani ma la tentazione esiste. Ma esistono altri dubbi di formazione: l'altro riguarda Lautaro, che si gioca un posto con Bonny e Pio. E poi in porta al momento l'ipotesi più probabile è la conferma di Martinez".

Ecco la probabile formazione: