Sky – Sucic-Inter: pronto un contratto di 5 anni. Attese le visite mediche

Il calciatore è fermo ai box per una frattura del metatarso e non c'era nella gara che la Dinamo Zagabria ha vinto contro il Milan in Champions

Si tratta di un giocatore classe 2003 che è nato in Bosnia ma ha deciso di giocare per la Nazionale croata: ha già collezionato 5 presenze e 1 gol. È alto un 1,83 ed è attualmente fermo ai box per una frattura del metatarso. Non c'era quindi nella gara che la Dinamo ha giocato di recente a Zagabria contro il Milan. "Il prossimo incrocio con i rossoneri, per Sucic, sarà un derby", sottolinea Sky.