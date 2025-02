L'Inter ha chiuso la trattativa per il promettente classe 2003 della Dinamo Zagabria, che arriverà in estate

Operazione per il futuro da parte dell'Inter, che ha chiuso la trattativa con la Dinamo Zagabria per Petar Sucic : il promettente centrocampista classe 2003 arriverà a Milano in estate. Un'operazione "in stile Oaktree", un giocatore giovane, futuribile, ma con già una buona esperienza internazionale e con costi contenuti.

Il suo arrivo, come scrive Tuttosport, potrà anche prevenire eventuali addii: "Giovane, in rampa di lancio e dallo stipendio poco elevato, Sucic rappresenta al meglio il profilo indicato da Oaktree ai dirigenti dell'Inter. Per le sue caratteristiche Sucic, che vede in Brozovic un possibile punto di riferimento per giocate e qualità, può ricoprire ogni ruolo del centrocampo. Dal play, alla mezzala.