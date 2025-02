"Alla fine ha prevalso la volontà di Petar: rimarrà in prestito sei mesi nella società che lo ha cresciuto e con la guida tecnica di Fabio Cannavaro, anche se al momento è ko per una frattura al metatarso. Farà le visite in settimana a Milano e dal Mondiale per club si vestirà solo di nerazzurro. Potrebbe occupare il posto di Frattesi, che non ha rinunciato all’idea di trasferirsi altrove nella prossima stagione, ma potrebbe pure fungere da replicante di Calhanoglu: che si tratti di Asllani o Zielinski, l’Inter ha pur sempre un buco da riempire nel ruolo di vice Hakan. In ogni caso, è un investimento in perfetto stile Oaktree: per un giovane di prospettiva, si può spendere una cifra così", sottolinea Gazzetta.