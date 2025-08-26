Moretto: “Taremi, non solo il PSV. Anche un club in Italia si è informato”

C'è ancora attesa per la definizione del futuro dell'attaccante iraniano che è in uscita dall'Inter. Ma non sono arrivate offerte scritte

Non solo il PSV Eindhoven , c'è anche un club italiano interessato a Mehdi Taremi . Il calciatore dell'Inter, che non è stato inserito nella lista per la Serie A , resta un giocatore in uscita. L'attaccante è seguito dal club olandese che gioca in Champions ma si parlava fino a qualche tempo fa anche dell'interesse di club di Premier League come il Leeds e il Fulham.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, oltre agli olandesi si sarebbe interessato al giocatore il Sassuolo. Il club neroverde è tornato in Serie A dopo una stagione in Serie B. La società emiliana si è informata sul calciatore ma al momento in via della Liberazione non sono arrivate offerte scritte per l'iraniano.