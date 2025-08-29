Taremi, fuori un’altra. In Grecia: “Olympiakos lo molla, ecco perché”

Stando ad alcune indiscrezioni il club greco, con il quale sembrava che l'Inter avesse trovato un accordo per la cessione, non pensa più all'iraniano

Eva A. Provenzano Caporedattore 29 agosto 2025 (modifica il 29 agosto 2025 | 22:25)

Dalle indiscrezioni di mercato italiane l'Inter aveva trovato un accordo con l'Olympiacos per Mehdi Taremi e il calciatore si era preso del tempo per comunicare la sua decisione. Da quanto arriva dall Grecia pare però che il club greco abbia accantonato l’idea di ingaggiare l'attaccante nerazzurro.

I biancorossi hanno già rivolto l’attenzione ad altre opzioni per l’acquisto di un attaccante, da quanto scrive il sito Sport24. Sin dall’inizio era stata sottolineata la difficoltà della trattativa per il giocatore iraniano, che non era affatto certo di accettare un ruolo di secondo piano accanto a El Kaabi e Yaremchuk.

Inoltre, le sue richieste economiche erano troppo elevate per un attaccante destinato a essere la terza scelta. Nelle scorse ore il giocatore ha detto: «Ho un contratto con l’Inter e quindi potrei anche restare – ha spiegato – ma tutto dipende da come si evolveranno le situazioni. Il rapporto è molto amichevole, c’è un'ottima intesa con la società. Anche a distanza ci confrontiamo per capire quale possa essere la scelta migliore per entrambe le parti» .

(Fonte: Sport24.gr)