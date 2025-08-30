Ultimi giorni di mercato importanti per il futuro di Taremi. L'attaccante è fuori dal progetto Inter e sta cercando di trovare la soluzione migliore

"Riecco la sua voce, mentre l’Inter aspetta ancora la decisione. Dopo aver giocato una manciata di minuti nel 3-1 dell’Iran contro l’Afghanistan al debutto della CAFA Nations Cup 2025, Mehdi Taremi ha aggiunto qualche dettaglio sulla situazione. «Ho un contratto, di conseguenza potrei anche restare a Milano - ha detto l’attaccante 33enne —. Tutto dipenderà da come si evolveranno alcune situazioni. Col club c’è un ottimo feeling, ci stiamo confrontando per trovare la migliore soluzione». Mehdi, al momento, deve decidere tra Olympiacos e Lione. Rispetto ai francesi, i greci hanno già in tutto e per tutto trovato un accordo con il club nerazzurro sulla base di un indennizzo intorno ai tre milioni, ma le richieste dell’iraniano sono considerate troppo elevate", scrive La Gazzetta dello Sport.