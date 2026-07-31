L’Inter torna con decisione su Curtis Jones. Il centrocampista del Liverpool è nuovamente finito al centro dei pensieri del club nerazzurro, alla ricerca di un rinforzo di qualità per completare il reparto.

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Secondo quanto riferisce l'autorevole "The Athletic", nelle ultime ore l’Inter avrebbe riallacciato i contatti con il Liverpool attraverso alcuni intermediari, manifestando la disponibilità a presentare un’offerta da 35 milioni di euro.

"Una cifra importante, che tuttavia non sarebbe ancora sufficiente per convincere il club inglese. I Reds, infatti, attribuiscono a Jones una valutazione superiore (si parla di almeno 40 milioni di euro) e non sembrano intenzionati a concedere sconti, nonostante la situazione contrattuale del giocatore".

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Il centrocampista ha soltanto un altro anno di contratto con il Liverpool, con scadenza fissata nel 2027. Una condizione che potrebbe teoricamente favorire l’Inter, ma la posizione del club di Anfield resta molto rigida.

I vertici del Liverpool avrebbero fatto sapere di essere disposti persino a perdere Jones a parametro zero tra un anno, piuttosto che accettare una proposta inferiore alla valutazione stabilita.

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L’Inter, dunque, è tornata concretamente sul giocatore e ha fatto conoscere la propria disponibilità economica. Per provare a chiudere l’operazione, però, servirà ridurre la distanza tra i 35 milioni messi sul tavolo dai nerazzurri e la richiesta del Liverpool.