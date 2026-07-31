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Il difensore del Tottenham Romero continua a essere in cima alla lista Inter per rinforzare la difesa. Ancor di più se partisse qualcuno, in uscita c'è sicuramente Benjamin Pavard.

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Come si legge su La Gazzetta dello Sport, "Molto può ancora succedere. Pensate se Bastoni, unica possibile partenza in difesa dopo il rinnovo di Bisseck fino al 2031, dovesse ricevere una proposta allettante da un grande club straniero (diciamo spagnolo, con la maglia bianca e allenato da Mourinho). A certe condizioni, oggi inesistenti, l’Inter accetta di negoziare. E allora meglio farsi trovare pronti con le alternative, come era successo a inizio giugno per Dumfries: l’Inter pensava di avere in mano Palestra e si è scottata con il fuoco del gap finanziario rispetto al Chelsea. Ma l’idea era giusta. Traslandola sull’attualità: Romero è un giocatore che può arrivare se va via Pavard e che deve arrivare se saluta Bastoni".