Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

C'è un solo nome sulla lista della spesa dell'Inter per questa estate "per cui nulla è cambiato", secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Il motivo? Lo spiega il quotidiano nel focus legato al mercato nerazzurro.

Getty

Il riferimento è a Curtis Jones del Liverpool: "Nel senso che sin dall'inizio Chivu lo vuole a tutti i costi. Le richieste del Liverpool (40 milioni) però continuano ad essere troppo alte. E, in ogni caso, l’Inter deve fargli spazio, innanzitutto trovando una sistemazione a Frattesi. L’incastro potrebbe arrivare proprio al fotofinish: l’ex Sassuolo ceduto e i Reds costretti a concedere uno sconto per non perdere Jones a zero. Il tempo è denaro".