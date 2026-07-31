Le parole dell'allenatore nerazzurro in apertura della conferenza stampa di oggi alla vigilia del prossimo match della squadra a Hong Kong
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Anche il mondo Inter si è stretto intorno alla famiglia Baresi e ai cugini del Milan per la scomparsa del caro Franco. Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, ha aperto la conferenza stampa di Hong Kong alla vigilia di Inter-Manchester City con un ricordo per la storica bandiera rossonera:
"Ci uniamo alle condoglianze rivolte alla famiglia di Franco Baresi. Tutti coloro che amano questo sport oggi hanno perso una grande icona del calcio mondiale".
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