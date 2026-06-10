Darmianè in scadenza di contratto e lascerà l'Inter a fine stagione. Tullio Tinti, il suo agente, questa mattina è stato nella sede dell'Inter e a margine dell'incontro con Marotta ha parlato di Bastoni, altro suo assistito, ma anche di Matteo che alla fine del campionato aveva anche parlato di una sua possibile permanenza a Milano.
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Tinti: “Darmian? Deve ancora capire cosa vuole fare. Ma il mercato ad oggi…”
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Tinti: “Darmian? Deve ancora capire cosa vuole fare. Ma il mercato ad oggi…”
Il procuratore ha risposto anche ad una domanda di FCINTER1908.IT sul giocatore che è in scadenza di contratto
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«Sì, possibile. Deve capire ancora cosa vuole fare da grande anche se è già grande. Vediamo però siamo in un momento tra allenatori da fare e ds il mercato non è ancora effettivamente partito, trasferimenti ne sono stati fatti. C'è da lavorare e vogliamo lavorare, non vogliamo andare in vacanza e vogliamo stare qui», ha detto l'agente specificando quindi che il futuro del nerazzurro è ancora incerto.
(Fonte: FCINTER1908.IT, dall'inviato Daniele Vitiello)
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