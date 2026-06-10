Darmian è in scadenza di contratto e lascerà l'Inter a fine stagione. Tullio Tinti , il suo agente, questa mattina è stato nella sede dell'Inter e a margine dell'incontro con Marotta ha parlato di Bastoni , altro suo assistito, ma anche di Matteo che alla fine del campionato aveva anche parlato di una sua possibile permanenza a Milano.

«Sì, possibile. Deve capire ancora cosa vuole fare da grande anche se è già grande. Vediamo però siamo in un momento tra allenatori da fare e ds il mercato non è ancora effettivamente partito, trasferimenti ne sono stati fatti. C'è da lavorare e vogliamo lavorare, non vogliamo andare in vacanza e vogliamo stare qui», ha detto l'agente specificando quindi che il futuro del nerazzurro è ancora incerto.