Il centrocampista sloveno è finito nel mirino di numerosissimi club: i nerazzurri stanno ricevendo proposte dall'Italia e dall'estero

Fabio Alampi Redattore 23 giugno 2026 (modifica il 23 giugno 2026 | 15:08)

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Una lista di pretendenti interminabile, che ogni giorno si allunga. Luka Topalovic è uno dei calciatori dell'Inter più richiesti in questa fase di mercato: il centrocampista sloveno, dopo una stagione positiva in Serie C con l'U23 nerazzurra e un assist in Prima Squadra nel match contro il Bologna, è pronto per il prossimo step della sua carriera, e le opzioni non mancano di certo.

La dirigenza interista e l'entourage del giocatore stanno riflettendo sulla scelta migliore. Secondo SestaPorta.News, sul talentuoso classe 2006 sarebbe piombato anche il Pisa. L'Inter non intende cedere Topalovic a titolo definitivo, mentre i toscani preferiscono operazioni con margine di controllo sul cartellino, e quindi puntano almeno su un prestito con diritto di riscatto.