Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
calciomercato
Da Roma: “Provedel all’Inter in queste ore: ecco la cifra finale dell’affare”
"La settimana degli addii. Due certi, uno probabile, uno ad oggi complicato ma abbiamo capito più volte che dentro la Lazio non c’è niente che possa essere dato per scontato. Bisogna sempre stare sull’attenti". Apre così l'articolo del Messaggero in merito agli aggiornamenti sul mercato della Lazio che partirà dalle cessioni e una di queste riguarda l'Inter.
"Ivan Provedel in queste ore diventerà un calciatore dell’Inter per tre milioni di euro. Il portiere saluta con un anno d’anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto e saluta dopo un infortunio alla spalla che lo ha tenuto lontano dal campo nella seconda parte di stagione", aggiunge il Messaggero.
Saluterà anche Romagnoli, per il quale mancano solo i dettagli (balla solo un milione di euro tra domanda e offerta) per il suo passaggio all'Al-Sadd.
© RIPRODUZIONE RISERVATA